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Прокуратура заявила о нарушениях в СИЗО Челябинска, где был найден труп «Тесака»

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Прокуратура заявила о нарушениях в СИЗО Челябинска, где был найден труп «Тесака»

Адвокат Максима Марцинкевича по кличке «Тесак» Алексей Михальчик опубликовал на своей странице в Facebook ответ прокуратуры на запрос председателя комитета «Гражданская защита» Андрея Бабушкина, просившего провести проверку действий сотрудников СИЗО №3 Челябинска, где был найден труп «Тесака».

Как пишет адвокат Тесака, в действиях сотрудников следственного изолятора обнаружены нарушения. Правда, какие, представители надзорного ведомства не уточняют.

В ответе прокуратуры говорится: «По факту смерти Марценкевича в следственном изоляторе выявлены нарушения закона. По данному факту руководству внесено представление, по результатам которого к сотрудникам приняты меры, направленные на устранение нарушений. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича был обнаружен в камере следственного изолятора №3 Челябинска16-го сентября 2020-о года. Он находился там один.

Еще до проведения экспертизы адвокат Алексей Михальчик заявлял о своей уверенности в том, что его клиент не покончил с собой в камере СИЗО, а был убит.

Затем адвокат отца Максима Марцинкевича заявил о том, что над трупом могли «поработать» судмедэксперты в морге областного центра, чтобы скрыть следы возможного преступления.

Также правозащитник сообщил о том, что сотрудники подмосковного морга, где сейчас находится тело «Тесака», рассказали, что местные силовики оказывают на них давление.