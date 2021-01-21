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Прокуратура заявила о нарушениях в СИЗО Челябинска, где был найден труп «Тесака»

Адвокат Максима Марцинкевича по кличке «Тесак» Алексей Михальчик опубликовал на своей странице в Facebook ответ прокуратуры на запрос председателя комитета «Гражданская защита» Андрея Бабушкина, просившего провести проверку действий сотрудников СИЗО №3 Челябинска, где был найден труп «Тесака».

Как пишет адвокат Тесака, в действиях сотрудников следственного изолятора обнаружены нарушения. Правда, какие, представители надзорного ведомства не уточняют.

В ответе прокуратуры говорится: «По факту смерти Марценкевича в следственном изоляторе выявлены нарушения закона. По данному факту руководству внесено представление, по результатам которого к сотрудникам приняты меры, направленные на устранение нарушений. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», труп трижды осужденного за возбуждение ненависти и вражды, а также разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича был обнаружен в камере следственного изолятора №3 Челябинска16-го сентября 2020-о года. Он находился там один.

Еще до проведения экспертизы адвокат Алексей Михальчик заявлял о своей уверенности в том, что его клиент не покончил с собой в камере СИЗО, а был убит.

Затем адвокат отца Максима Марцинкевича заявил о том, что над трупом могли «поработать» судмедэксперты в морге областного центра, чтобы скрыть следы возможного преступления.

Также правозащитник сообщил о том, что сотрудники подмосковного морга, где сейчас находится тело «Тесака», рассказали, что местные силовики оказывают на них давление.

Автор: Инна Шемаева
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17.01.2021 19:29
В Крещенский Сочельник в Челябинской области мороз и ветер
17.01.2021 19:03
В понедельник у православных Крещенский Сочельник
17.01.2021 13:31
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 41 тысячу
16.01.2021 13:58
В миндортрансе Челябинской области новое назначение
16.01.2021 13:17
Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек
15.01.2021 21:32
В Карабаше НМУ продлены еще на сутки
15.01.2021 21:21
В выходные в Челябинской области – потепление, снег, «скачки» давления
15.01.2021 21:08
В Челябинской области планируют привить от ковида порядка 1,6 миллиона жителей
15.01.2021 18:23
Число заболевших ОРВИ южноуральцев растет
15.01.2021 17:58
Власти заверяют, переболевших ковидом южноуральцев берут под наблюдение. Жители опровергают
15.01.2021 16:59
Анонсы событий и мероприятий на 16-18 января
15.01.2021 16:54
Гехт: Отказавшимся от вакцинации бюджетникам не грозят увольнением
15.01.2021 16:48
Кадастровая палата: озеро Смолино в Челябинске – это осколок древнего океана
15.01.2021 16:46
В Челябинске ступеньки в подземных переходах превратились в горки
15.01.2021 16:19
Новое место под строительство детского хирургического корпуса в Челябинске не рассматривается
15.01.2021 16:16
В КСП рассказали, как обжаловать штрафы с камер в плохую погоду
15.01.2021 16:15
ВТБ выдал первые 500 автокредитов по новой госпрограмме
15.01.2021 16:01
Не нырять с головой, быть в тапочках и в резиновой шапочке
15.01.2021 16:00
Корпоративный календарь ЧЦЗ на 2021 год объединил личные истории металлургов
15.01.2021 15:58
Легендарный «ариэлевец» Борис Каплун встретил свое 70-летие в Историческом музее
15.01.2021 15:50
ОАО «ММК-МЕТИЗ» осваивает новые виды продукции для машиностроения и строительства
15.01.2021 15:47
В Челябинской области потратят 100 миллионов рублей на бездомных животных
15.01.2021 15:39
Новые возможности для отдыха появились на горнолыжном курорте Магнитогорска
15.01.2021 15:36
На ММК продлили вакцинацию от гриппа
15.01.2021 15:08
Жителей челябинского микрорайона испугали взрывы
15.01.2021 14:55
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид
15.01.2021 14:39
Наталья Котова поздравила с юбилеем основателя театра современного танца
15.01.2021 14:10
В Челябинской области отвалилась плитка на постаменте памятника Ленину
15.01.2021 13:55
«Макфе» не вернут 30 миллионов залога, которые она заплатила за фигуранта дела Юревича
15.01.2021 13:53
Алексей Текслер изменил структуру миндортранса, перераспределив обязанности замминистра
15.01.2021 13:28
Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне
15.01.2021 13:24
Челябинцы стали пить меньше? В вытрезвителе Челябинска нет наплыва пациентов
15.01.2021 13:18
«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина
15.01.2021 13:11
Житель Агаповки сильно обгорел, решив отогреть замершие трубы отопления строительным феном
15.01.2021 12:38
В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей
15.01.2021 12:34
КСП проверит минстрой и муниципалитеты на эффективность бюджетных трат на переселение
15.01.2021 12:14
Умер Борис Грачевский
15.01.2021 12:12
В России спрогнозировали рост стоимости связи на 15%
15.01.2021 12:08
Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области
15.01.2021 12:06
Замглавы Троицка Вадим Герман признался в преступлении и вышел из СИЗО
15.01.2021 11:58
Апелляционный суд Санкт-Петербурга снова встал на сторону защитников бора
15.01.2021 11:55
В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей
15.01.2021 11:25
Пожилым южноуральцам объяснили, где поставить прививку от ковида и какие могут быть последствия
15.01.2021 11:04
Челябинец напал с ножом на продавца овощей
15.01.2021 11:04
Почти рождественская история
15.01.2021 10:54
Южноуральцы заработали на добровольной сдаче оружия почти полтора миллиона рублей
15.01.2021 10:51
В Магнитогорск приедет элита мирового сноуборда
15.01.2021 10:49
Участника группы «Синий кит» отправили под стражу
15.01.2021 10:48
Челябинцев напрягают большие очереди в больницах и снижение зп
15.01.2021 10:44
Погода проверит южноуральцев на прочность
15.01.2021 09:47
Школьники Троицка сегодня учатся дистанционно в первую смену
15.01.2021 09:32
В Челябинске отменены занятия только для школьников младших классов
14.01.2021 22:09
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
14.01.2021 21:55
В центре Челябинска маршрутку вынесло на встречку после ДТП
14.01.2021 17:54
В Челябинской области НМУ в двух городах объявлены и в двух продлены
14.01.2021 17:18
Новая схема мошенничества
14.01.2021 17:16
В Челябинской области растет число заболевших учителей в школах, один класс отправлен на карантин
14.01.2021 17:03
С наступлением морозов в Челябинске активизировались уличные грабители
14.01.2021 17:01
В пятницу в Челябинской области морозы ослабнут и пойдет снег
14.01.2021 16:50
Анонсы событий и мероприятий на 15 января
14.01.2021 16:47
Между Верхним Уфалеем и Екатеринбургом запускают рельсовый автобус «Орлан»
14.01.2021 16:26
Навальный объявлен в федеральный розыск
14.01.2021 16:23
«Снежный мяч» в Магнитогорске определит лидеров
14.01.2021 16:12
«Абзаково» к зимнему сезону благоустроили
14.01.2021 15:27
В Челябинской области завершили расследование дела о хищении нефти на три миллиона
14.01.2021 14:49
ВТБ на четверть увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
14.01.2021 14:42
Правительство окажет помощь семьям южноуральцев, где дети потеряли родителей в ДТП
14.01.2021 14:33
Отмена ЕНВД для бизнеса в Челябинской области – «за» и «против»
14.01.2021 12:40
«Пятёрочка» ждет в гости каждый день
14.01.2021 12:36
Директор «Таганая» переходит на работу в Минприроды РФ
14.01.2021 12:19
Сотрудники ГИБДД Каслей пришли на помощь замерзающим пассажирам в сломавшемся на трассе автобусе
14.01.2021 12:05
В селе Челябинской области из-за аварии без газа остались 78 домов
14.01.2021 11:52
Прокуратура не позволила известному челябинскому бизнесмену Павлу Вибе выйти на свободу
14.01.2021 11:51
Сутки в интернете: «Ростелеком» определил топ пять самых «прокачанных» поселков Челябинской области
14.01.2021 11:38
В Челябинске в отношении перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми, возбуждены дела
14.01.2021 11:34
В центре Челябинска столкнулись четыре легковушки
14.01.2021 11:30
В Челябинской области за сутки умерло 17 человек с ковидом