Прокурор Еткульского района выехал на место гибели 11-летней девочки

Прокуратура организовала проверку по факту гибели 11-летней девочки в бассейне на территории термального курорта в Еткульском районе (Челябинская область). Районный прокурор Александр Ростов лично выехал на место происшествия.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», девочка 2010-го года рождения отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и она не смогла вынырнуть на поверхность.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего».

«Прокурор Еткульского района Александр Ростов лично выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников организации в части качества оказываемых услуг, обеспечения должного контроля за посетителями, находящимися в воде, а также технического состояния оборудования», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам проверки, при выявлении нарушений закона, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СКР по Челябинской области.