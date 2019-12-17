Прокурора требует, чтобы убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку

Прокуратура Челябинской области утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Нязепетровского района, который зарезал пятерых человек, в том числе четырехлетнего ребенка.

Уголовное дело в отношении убийцы пятерых человек возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», утром четвертого мая текущего года в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего ребенка. Установлено, что в ночь с третьего на четвертое мая 2019 года в доме № 3 по улице Паромская хозяин дома, его сожительница, а также их знакомые –обвиняемый и двое гостей распивали спиртные напитки.

«В ходе совместного распития спиртного на фоне развившегося временного психического расстройства в период запоя, мужчина без какого-либо мотива обвиняемый нанес множественные ножевые ранения кухонным ножом четырем взрослым и ребенку, которые от полученных ранений скончались на месте», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В доме также находился семимесячный малыш. Он лежат в коляске. Его убийца не тронул.

Заключением экспертизы установлено, что мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.