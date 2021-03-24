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Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области

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Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области

В Каслинском районе (Челябинская область) «Черкускульский психоневрологический интернат» заплатит 125 тысяч рублей штрафа за сброс хозяйственно-бытовых сточных вот в реку Щербаковку.

Проверку интерната Каслинская городская прокуратура провела совместно со специалистами минэкологии области.

Водный объект, в который сбрасывали сточные воды, имеет рыбохозяйственное значение.

«Вместе с тем, в нарушение Водного кодекса Российской Федерации Черкаскульский психоневрологический интернат с заявлением о предоставлении в пользование водного объекта в Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области не обращалось, - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Кроме того, учреждение осуществляет сброс сточных вод в реку Щербаковка с превышениями нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ».

Сброс сточных вод грозит загрязнением, засорением и истощением рыбохозяйственного водоема. А также это может нанести вред жизни и здоровью южноуральцам.

Прокурор внес представление директору интернату об устранении нарушений закона. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на юридическое лицо завели административные дела о самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ) и о нарушении правил охраны водных объектов (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ). В связи с чем минэкологии региона наложило штраф в 125 тысяч рублей.