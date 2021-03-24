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24.03.2021 13:08
Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области

В Каслинском районе (Челябинская область) «Черкускульский психоневрологический интернат» заплатит 125 тысяч рублей штрафа за сброс хозяйственно-бытовых сточных вот в реку Щербаковку.

Проверку интерната Каслинская городская прокуратура провела совместно со специалистами минэкологии области.

Водный объект, в который сбрасывали сточные воды, имеет рыбохозяйственное значение.

«Вместе с тем, в нарушение Водного кодекса Российской Федерации Черкаскульский психоневрологический интернат с заявлением о предоставлении в пользование водного объекта в Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области не обращалось, - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Кроме того, учреждение осуществляет сброс сточных вод в реку Щербаковка с превышениями нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ».

Сброс сточных вод грозит загрязнением, засорением и истощением рыбохозяйственного водоема. А также это может нанести вред жизни и здоровью южноуральцам.

Прокурор внес представление директору интернату об устранении нарушений закона. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на юридическое лицо завели административные дела о самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ) и о нарушении правил охраны водных объектов (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ). В связи с чем минэкологии региона наложило штраф в 125 тысяч рублей.

прокуратура Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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23.03.2021 14:29
В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:26
Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:23
Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:01
Защита от DDoS-атак: южноуральский бизнес демонстрирует повышенный интерес к сервисам безопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:48
В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника колонии, который брал взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:42
Пострадавшая из Миньяра, на которую обрушился пласт снега, остается в реанимации, ее дочь – в Центре помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:38
В Челябинской области мужчина застрелил знакомого из-за обидного слова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:04
Полицейские Челябинска ищут убийцу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:53
В газификацию региона будет вложено почти полмиллиарда рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:50
В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:31
Экс-вице-спикер ЗСО Челябинской области возглавил Приборно-механический завод «ПО «Маяк»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:48
Работник шиномонтажа из Челябинска взорвал TikTok своим пением
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:34
В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:33
Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:31
В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:29
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:16
В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:14
Совет Федерации РФ увидел 65 мгновений из жизни Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:03
Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:42
В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:38
Чиновники отремонтируют кровлю дома многодетной семьи, пострадавшей из –за непогоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:21
В Челябинской области обнулят налоги для инновационных предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:07
Главе Троицка Виноградову изменили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 20:56
В Челябинске состоится мюзикл-шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎, «Ромео и Джульетта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 23 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:11
В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:04
Во вторник в Челябинской области тепло и местами снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:58
Недетские игры челябинских подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:57
Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:56
В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:55
Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:48
Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:27
Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:22
В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:54
В Чесме бухгалтер медучреждения похитила полтора миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:27
В Челябинской области 31 класс закрыт на карантин по ОРВИ и восемь классов – по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:16
В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:05
Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:56
Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:55
Южноуральские полицейские начинают «охоту» на нелегальных мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:54
Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:17
Челябинские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:52
Шамне: Комплексное благоустройство территорий строящихся детсадов в Челябинске держу на контроле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:47
Задержан житель Омска, укравший смартфон у умершего на пробежке офицера из Магнитогорска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:45
Врачи ГКБ №1 Челябинска освоили уникальный метод лечения тяжелых пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:38
В Челябинской области многодетная мать задолжала детям два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:24
Чем чревато для южноуральцев повышение ключевой ставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:15
Arctic Сonnect для Сахалина: МегаФон обеспечит островитян качественной цифровой инфраструктурой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:14
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:57
Ах Астахова предлагает челябинцам откровенный разговор на тему любви и одиночества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:54
Южноуральского росгвардейца наградили медалью «За спасение погибавших»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:49
Мошенники начали обманывать людей с помощью сайта «Госуслуг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:48
«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:45
Международный аэропорт Челябинска 28 марта переходит на летнее расписание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:43
Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:42
В Челябинской области разыскивают маньяка из Орска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:40
В Магнитогорске у мужчины изъяли контрафактного алкоголя на один миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:35
Челябинск готовится к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:29
В Челябинской области снижается смертность пациентов с ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:25
В Челябинске новые контракты на благоустройство набережной Миасса скоро будут заключены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:07
В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:04
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:00
В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:42
Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:24
За выходные 442 южноуральца бесплатно прошли ПЦР-тестирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:05
Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:04
Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:51
В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:45
В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:04
ММК укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:00
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 09:44
«Россети Урал» использует все ресурсы в работе по взысканию долгов за электроэнергию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 21:32
В понедельник в Челябинской области – небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 11:25
В Челябинской области за сутки выявлено 139 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 10:53
Экс-руководителя «Челябэнергосбыта» задержали по делу о хищении 10 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 01:12
Челябинцев просят сообщать о нависаниях снега с крыш, магнитогорцев предупреждают об опасности вблизи зданий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 00:58
Пострадавшая от схода снега в Миньяре доставлена в Челябинск, а в городе начали чистить крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 23:19
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:47
В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:34
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 17:04
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 16:36
В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:22
В субботу - «Тужилка» по Масленице
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:09
Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:50
В субботу - День весеннего равноденствия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:39
В Челябинске открывается Школа гусельной игры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:21
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 11:56
Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 02:05
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной глыбы на жительницу Миньяра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 23:41
Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:57
Во всем мире перестали работать Instagram и WhatsApp
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:45
Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 21:44
В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 20:50
В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:17
В выходные в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, скачки давления
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:06
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:56
Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:37
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:21
Уральский духовой оркестр свой юбилей  отметит большим концертом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:07
В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:20
Ринат Кучитаров обнаружил опасный участок на углу Правдухина и Горького
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:09
Челябинский театр кукол уезжает на гастроли в Киров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:08
Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:06
Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:58
Профсоюзы: Важен труд каждого
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:55
Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:37
В Магнитогорске сотрудница налоговой попалась на превышении должностных полномочий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:18
Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:08
Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:16
В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:03
«ЧелябГЭТ»: Валидаторы кондукторов не заменят, а лишь помогут восполнить их нехватку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:52
На экзаменах на водительские права отменили автодромы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:50
Южноуральцы смогут теперь привиться от ковида и в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:36
В Южноуральске задержан местный житель, который «заминировал» жилой дом с помощью муляжа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:33
Прокуратура внесла представление главе Советского района за кучи снега
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:26
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:22
В Челябинской области во избежание ЧС из-за паводков военные проведут подрывы льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:16
Челябинец наказан за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:04
Алексей Текслер пока не будет вакцинироваться от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 12:28
Общественники нашли порядка 20 стоков ливневой канализации в реку Миасс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:53
В Челябинской области водитель фуры устроил лобовое ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:45
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 55 тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:32
В Челябинске выходят из зимней спячки медведи, первым пробудился Степан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:19
В Челябинске началось строительство аквапарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 10:53
Пластический хирург из Челябинска стал фигурантом уголовного дела после смерти пациентки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 10:48
В Челябинской области устанавливают причины ДТП на железнодорожном перегоне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 10:05
Миронов сравнил Байдена с персонажем из анекдота, а Путин пожелал ему здоровья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 09:19
В Челябинской области при общем дефиците мест сокращается число детей в ряде детсадов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:30
«Гастропарк 2» – в два раза больше!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:25
Челябинцев приглашают на «Женский стендап»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:19
Житель Екатеринбурга арестован за передачу взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 19:58
Челябинск вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 18:20
Три челябинские больницы получат наборы для экспресс-тестирования на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 18:01
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:45
В пятницу в Челябинской области обещают снегопады
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:36
В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:33
В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:28
Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:17
Исследование: кто едет на челябинские горнолыжки и как проводит время на горе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:14
Анонсы событий и мероприятий на 19 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:47
В ЗСО развернулась оживленная дискуссия по зарплатам медработников Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:43
В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:25
Молодежный театр Челябинска познакомит на своей сцене Ван Гога и Арто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:23
Ветеринара «Челябинской ветстанции» заподозрили в получении взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:08
Прокуратура требует вернуть экс-чиновницу челябинского минздрава под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:06
«Ростелеком» обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:00
В Челябинске простились с воспитанником челябинского «Трактора»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:59
Полицейские Челябинска ликвидировали очередной наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:49
Новый Тускон и «лосиный тест»: что пошло не по плану?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:48
В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:41
Жители Миньяра на пять суток остались без холодной воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:30
ВТБ запустил собственную курьерскую службу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:07
ЗСО обжаловало решение по границам Челябинского бора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:50
В Челябинске состоится спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:48
Балалайка – душа России, челябинского «Малахита» и Александра Просветова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:47
Грабитель из Уйского района, ожидая приговора, совершил еще одно преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:23
В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:01
Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:58
В Челябинске оркестр Росгвардии встретил гостей города на железнодорожном вокзале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:55
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:54
В Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:52
В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:38
Смертность в Челябинской области вдвое превысила рождаемость
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:36
В Миассе пройдет Всероссийский фестиваль «Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:14
Что даст Челябинску инициативное бюджетирование узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:47
В Челябинской области число выздоровевших за сутки пациентов с ковидом в 1,5 раза превысило число инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:27
Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:18
Житель Беларуси расстрелял фиктивного директора своей фирмы в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:16
В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:06
Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:01
Никас Сафронов подарит Челябинску картину, выбранную посетителями его выставки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:56
Жительница Магнитогорска с параличом лицевых мышц стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:55
На переезде рядом с Чурилово поезд протаранил легковушку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:22
Руководитель компании «Интерсвязь» удостоен благодарности за бескорыстный вклад в борьбу с COVID-19
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:21
Текслер простимулировал глав на увеличение числа самозанятых
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:19
В Челябинской областной клинической больнице начал работу новый МРТ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 09:01
«Новые люди» инициируют возвращение прямых выборов мэров в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 20:51
В четверг в Челябинской области ветрено и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:38
Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:06
Челябинск ждет «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:44
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:35
Навальный подействовал: в Челябинске оперативно убрали снежную кучу возле кинотеатра имени Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:31
Теплоход «Челябинск» протаранил опору моста в Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:22
В Челябинске подростков научат искусству фотографии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:13
В ГУФСИН ответили на претензии антимонопольщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:11
Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:07
Жительница Сургута умерла после пластической операции, сделанной в клинике Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:52
Умер профессор ЧелГУ Алексей Шумаков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:51
Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:14
Полицейские Челябинска помогли бездомным получить паспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:12
Жители Сатки выкинули с балкона труп женщины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:10
«Под одной крышей» - первая премьера весны Челябинской драмы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:08
Никас Сафронов устроил для челябинских журналистов званый ужин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:06
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:02
Челябинские чиновники решили выяснить, как в городе убирают снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:59
В Челябинске возбудили дело о хищении 16 миллионов при реставрации оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:57
Челябинские антимонопольщики выдали предостережение ГУФСИН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:34
Бывшему замминистра строительства предъявлено новое обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:30
Текслер потребовал от глав активнее вывозить снег с улиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:27
Влюбленные южноуральцы сыграют полторы сотни свадеб в день весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:06
Текслер: Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает стабилизироваться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:05
А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:57
Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:39
Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в Челябинской области