Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
В Каслинском районе (Челябинская область) «Черкускульский психоневрологический интернат» заплатит 125 тысяч рублей штрафа за сброс хозяйственно-бытовых сточных вот в реку Щербаковку.
Проверку интерната Каслинская городская прокуратура провела совместно со специалистами минэкологии области.
Водный объект, в который сбрасывали сточные воды, имеет рыбохозяйственное значение.
«Вместе с тем, в нарушение Водного кодекса Российской Федерации Черкаскульский психоневрологический интернат с заявлением о предоставлении в пользование водного объекта в Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области не обращалось, - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Кроме того, учреждение осуществляет сброс сточных вод в реку Щербаковка с превышениями нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ».
Сброс сточных вод грозит загрязнением, засорением и истощением рыбохозяйственного водоема. А также это может нанести вред жизни и здоровью южноуральцам.
Прокурор внес представление директору интернату об устранении нарушений закона. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на юридическое лицо завели административные дела о самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ) и о нарушении правил охраны водных объектов (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ). В связи с чем минэкологии региона наложило штраф в 125 тысяч рублей.