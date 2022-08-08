Пьяная автоледи из Катав-Ивановска, по вине которой погибли два человека, отправилась в СИЗО

Прокуратура Катав-Ивановска (Челябинская область) поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летней местной жительницы. По ее вине в аварии погибли два человека.

Напомним, шестого августа, около половины первого дня, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала по улице Карла Маркса в селе Первуха на иномарке «Renault Scenic». Пьяная автоледи не справилась с управлением, и ее машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП 35-летний и 33-летний пассажиры, располагавшиеся на заднем сидении автомобиля, получили смертельные травмы, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По данному факту следователем следственного отдела ОМВД Росси по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.