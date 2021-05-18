Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи

В аэропорту города Челябинска сотрудники транспортной полиции сняли с рейса пьяного местного жителя, который решил, что отпуск можно отмечать горячительными напитками перед вылетом к морю.

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к воздушному судну «Челябинск – Сочи» требуется наряд, так как на трапе у борта самолета находится пьяный мужчина, который ведет себя неадекватно.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили 29-летнего жителя города Челябинска, пассажира данного рейса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Представителем авиакомпании в отношении нетрезвого пассажира был составлен рапорт о недисциплинированном поведении. Мужчина был снят с самолета и доставлен в дежурную часть транспортной полиции», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Результаты медицинского освидетельствования показали содержание в крови мужчины 1,15 мг/л алкоголя. Сотрудниками транспортной полиции правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.