Пьяные дебоширы из Карабаша избили полицейского и остались на свободе

Карабашским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей города. Они признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что в марте 2019 года родные братья причинили телесные повреждения и угрожали применением насилия участковому уполномоченному. Об этом сообщает старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемые находились в квартире у своего знакомого, где распивали спиртные напитки. Застолье получилось настолько шумным, что соседи вызвали полицию. Прибывший участковый потребовал соблюдать закон и тишине и был избит.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись. Им назначено наказание в виде полутора лет свободы условно.