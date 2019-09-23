Пьяные пассажиры из Кургана задержаны в аэропорту Челябинска

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские задержали двух пьяных дебоширов из Кургана.

Вчера, 22 сентября, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к выходу из международного сектора аэровокзала требуется наряд полиции.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили двоих пассажиров рейса «Челябинск – Анталья», 31-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, жителей города Кургана, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и выражались громкой нецензурной бранью, не реагируя на замечания окружающих. Представителем авиакомпании было принято решение об отказе данным пассажирам в перелете. Их не допустили до посадки на борт самолета», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Пассажиры были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции. Это явно не входило в их планы. Мужчина стал публично ругаться матом на стража порядка, а дама и вовсе пустила в ход кулаки. В отношении задержанных был составлен административный протокол. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности за мелкое хулиганство.