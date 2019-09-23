Не нужен им берег турецкий

Пьяные пассажиры из Кургана задержаны в аэропорту Челябинска
Происшествия
Сегодня, 17:12

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские задержали двух пьяных дебоширов из Кургана.

Вчера, 22 сентября, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что к выходу из международного сектора аэровокзала требуется наряд полиции.

«Прибывшие на место  сотрудники транспортной полиции установили двоих пассажиров рейса «Челябинск – Анталья», 31-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, жителей города Кургана, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и выражались громкой нецензурной бранью, не реагируя на замечания окружающих. Представителем авиакомпании было принято решение об отказе данным пассажирам в перелете. Их не допустили до посадки на борт самолета», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Пассажиры были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции. Это явно не входило в их планы. Мужчина стал публично ругаться матом на стража порядка, а дама и вовсе пустила в ход кулаки. В отношении задержанных был составлен административный протокол. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности за мелкое хулиганство.

Отправить новость
20.09.19 14:39
В Челябинске самосвал вылетел на остановку и сбил пешехода
20.09.19 14:28
Насильника и убийцу приговорили к пожизненному сроку
20.09.19 13:12
Из-за конфликта на дороге житель Кизильского района в упор расстрелял односельчанина
20.09.19 10:03
В Челябинске пешеход попал под трамвай и легковушку
19.09.19 19:37
В Челябинске стихия заставляет остановки «кланяться» трамваям
19.09.19 17:35
«Унесенные ветром» в Магнитогорске
19.09.19 12:00
В Челябинске задержан интернет-мошенник, который «развел» жителей России на три миллиона рублей
19.09.19 11:58
В Челябинске из-за ливня 7500 человек остались без света
19.09.19 11:23
Шизофреник из Челябинска убил приятеля и забетонировал его труп в гараже
18.09.19 23:00
В Златоусте от взрыва гранаты погиб мужчина
Политика
Сегодня, 15:55
Отставки и назначения
Алексей Текслер продолжает формировать свою команду
Политика
Сегодня, 17:23
Челябинская гордума второго созыва на первом заседании изменит регламент работы и выберет руководство
Новости
Сегодня, 17:26
Спорт
Магнитогорск пробежал «Кросс нации»
Сегодня, 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Сегодня, 15:58
Общество
В Челябинской области проверят системы оповещения населения
Сегодня, 15:30
Общество
Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду
Сегодня, 14:54
Общество
В Челябинске массовая вакцинация от гриппа
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске водитель с мачете набросился на пассажира
Вчера, 19:45
Происшествия
Пьяный пенсионер посягнул на забор администрации Челябинской области
Вчера, 19:35
Происшествия
В Челябинске столкнулись иномарка и минивэн
20.09.19 17:33
Происшествия
ОПГ квартирных мошенников придется отвечать в суде
20.09.19 17:06
Происшествия
В центре Челябинска машина «Яндекс Такси» попала в очередную аварию
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика