Пьяный челябинец избил водителя BMW и угнал его авто
Происшествия
Сегодня, 17:16

В Челябинске бойцы Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне BMW. На чужом авто он попал в аварию и бросил машину в одном из дворов.

Шестого декабря около часа ночи сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на сообщение о драке в одном из жилых дворов, расположенных по улице Молодежной. Когда росгвардейцы прибыли на место, их встретил владелец BMW. Он рассказал, что у него произошел конфликт с прохожим, тот ударил его кулаком по лицу и угнал его иномарку.

 «Через полчаса росгвардейцы обнаружили угнанную иномарку припаркованной во дворе жилого дома, находящегося на улице Сталеваров. У автомобиля было разбито лобовое стекло и помят капот», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

А около шести часов утра бойцы Росгвардии обратили внимание на пьяного челябинца, похожего на того, кого описал потерпевший водитель. Молодой человек был задержан и передан в руки полиции.

«В отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное до по части первой статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Ущерб, причиненный автовладельцу, уточняется.

Отправить новость
Происшествия
05.12.19 15:55
В Челябинске задержан пьяный мужчина, угрожавший взорвать банк
Общество
03.12.19 10:23
Челябинские росгвардейцы научат кадетов из ДНР выживанию в экстремальных условиях
Федерация
25.11.19 17:03
Росгвардейцам пропишут представление
Происшествия
12.11.19 10:10
В Катав-Ивановске найден снаряд времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 11:13
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Сегодня, 10:24
Полицейские задержали потрошителя машин в Чурилово
07.12.19 15:40
Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
06.12.19 15:37
В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка избила полицейского
06.12.19 14:59
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
06.12.19 13:55
Пригрозили закопать: челябинец в шоке от хамства чиновников
06.12.19 13:18
В южноуральских школах детей тестировали на наркотики без согласия их родителей
06.12.19 13:05
Челябинские полицейские предупреждают автомобилистов: автоворы не дремлют
06.12.19 13:01
Пострадавший в аварии с маршруткой в Челябинске впал кому
06.12.19 12:08
Распространение снюса в школах приобретает масштабы эпидемии
Общество
Сегодня, 15:59
Дилемма
Для отделения онкогематологии в Челябинске нужно вырубить часть бора
Общество
Сегодня, 17:53
Власти Челябинской области высказали свое мнение по графику работы 31 декабря
Новости
Сегодня, 18:06
Политика
Марина Поддубная сменила Горнова, отправившегося в кругосветку
Сегодня, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря
Сегодня, 16:38
Общество
Челябинская область выполнила две трети осеннего призыва
Сегодня, 16:20
Общество
Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием
Сегодня, 15:41
Федерация
Россиянам упростят продажу автомобиля. На помощь придет онлайн-сервис
Материалы рубрики
Сегодня, 15:16
Происшествия
Убийца девушки из Екатеринбурга останется в СИЗО
Сегодня, 14:30
Происшествия
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи бешенства
Сегодня, 13:09
Происшествия
Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
Сегодня, 12:11
Происшествия
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Теги
Росгвардия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика