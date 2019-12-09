Пьяный челябинец избил водителя BMW и угнал его авто

В Челябинске бойцы Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне BMW. На чужом авто он попал в аварию и бросил машину в одном из дворов.

Шестого декабря около часа ночи сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на сообщение о драке в одном из жилых дворов, расположенных по улице Молодежной. Когда росгвардейцы прибыли на место, их встретил владелец BMW. Он рассказал, что у него произошел конфликт с прохожим, тот ударил его кулаком по лицу и угнал его иномарку.

«Через полчаса росгвардейцы обнаружили угнанную иномарку припаркованной во дворе жилого дома, находящегося на улице Сталеваров. У автомобиля было разбито лобовое стекло и помят капот», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

А около шести часов утра бойцы Росгвардии обратили внимание на пьяного челябинца, похожего на того, кого описал потерпевший водитель. Молодой человек был задержан и передан в руки полиции.

«В отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное до по части первой статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Ущерб, причиненный автовладельцу, уточняется.