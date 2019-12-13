Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию
Происшествия
Сегодня, 11:38

Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. За рукоприкладство и нецензурную брань он год проведет в неволе.

В суде установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел в отдел дознания Металлургического района Челябинска.

«С целью воспрепятствовать осуществлению дознавателем должностных обязанностей по опросу его сожительницы, без повода подошел к сидевшей за столом в кабинете дознавателю и применил насилие, высказывая оскорбления в нецензурной форме», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Дебошир матерился и таскал девушку за волосы. Он был задержан на месте. Судом мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отправить новость
Вчера, 13:12
Тефтелев признался в получении взятки
Вчера, 10:32
Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева
Вчера, 09:48
Союз журналистов Челябинской области готовит обращение в надзорные органы
Вчера, 09:23
На М-5 под Челябинском развернуло фуру, движение было временно остановлено
11.12.19 17:27
Евгения Тефтелева подозревают в получении взятки
11.12.19 15:03
Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию
11.12.19 14:25
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
11.12.19 11:29
В Челябинской области задержали крупную партию подозрительных елок
11.12.19 11:27
Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось
11.12.19 10:36
«Уралбройлер» заплатил 18 миллионов за загрязнение земель куриным пометом
Общество
Сегодня, 11:27
Чудеса межведа
В Челябинске семьи с особыми детьми смогут без проблем парковать свои авто у театров?
Среда обитания
Сегодня, 11:43
Победителей «Эко-Проектора» наградили на форуме «Экоинжиниринг 2.0»
Новости
Сегодня, 11:36
Происшествия
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
Вчера, 20:12
Общество
Фонд Потанина пополнил эндаумент ЧелГУ
Вчера, 18:31
Экономика
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
Вчера, 18:24
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
Вчера, 16:30
Общество
Снегопад не повлиял на движение на федеральных трассах в Челябинской области
Материалы рубрики
Сегодня, 11:36
Происшествия
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
Вчера, 14:14
Происшествия
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
Вчера, 13:22
Происшествия
Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
Вчера, 10:32
Происшествия
Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева
11.12.19 15:03
Происшествия
Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика