Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию

Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. За рукоприкладство и нецензурную брань он год проведет в неволе.

В суде установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел в отдел дознания Металлургического района Челябинска.

«С целью воспрепятствовать осуществлению дознавателем должностных обязанностей по опросу его сожительницы, без повода подошел к сидевшей за столом в кабинете дознавателю и применил насилие, высказывая оскорбления в нецензурной форме», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Дебошир матерился и таскал девушку за волосы. Он был задержан на месте. Судом мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.