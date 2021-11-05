Пьяный челябинец, уходя от погони, протаранил припаркованные авто

В Челябинске сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который, уходя от погони сотрудников ГИБДД, протаранил две иномарки, припаркованные во дворе жилого дома.

Инцидент произошел в час ночи пятого ноября. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и начал набирать скорость. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в региональном полицейском главке.

Возле дома №78-А на улице Братьев Кашириных мужчина не справился с управлением, налетел на бордюр и затем протаранил две припаркованные иномарки - Hyundai и Mazda.

Также в полиции добавили, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлен протокол по статье 12.26 КоАП - «Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования». Материалы передадут в суд, где будет решаться вопрос о лишении челябинца водительских прав.

Напомним, в октябре пьяный житель Озерска на угнанном авто, уходя от погони, разбил пять машин, также припаркованных во дворе жилого дома.