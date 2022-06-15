Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

В Трехгорном (Челябинская область) сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля, который пытался скрыться от полицейских. Уходя от погони, водитель врезался в машину ДПС.

Инспекторы ДПС ночью осуществляли объезд дворовой территории города. Внимание полицейских привлек молодой человек, идущий неуверенной походкой. При этом он сел за руль автомобиля «Hyundai» и начал движение.

«Увидев подъезжающую патрульную машину с включенными проблесковыми маячками, водитель попытался скрыться. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. В дальнейшем злоумышленник допустил столкновение с патрульным автомобилем ДПС и был задержан инспекторами. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Динара Глазунова.

В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находился 18-летний местный житель, который не имел права управления транспортным средством. Кроме того, освидетельствование показало, что молодой человек нетрезв.

В ходе разбирательства установлено, что подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с близким родственником владельца автомашины. Затем злоумышленник похитил ключи от автомашины и уехал на ней.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Кром того, в отношении молодого человека сотрудники ГИБДД составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством».