Родственники парня из Башкортостана, погибшего в аварии с трактором, ищут свидетелей

Родственники 26-летнего парня из Кигинского района (Башкортостан) ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла 23 сентября на 265 километре автодороги «Бирск-Тастуба- Сатка», недалеко от села Айлино. Молодой человек врезался в трактор с полуприцепом, на котором отсутствовали габариты.

ДТП произошло в темное время суток. Как считает мама погибшего парня, авария случилась из-за халатности водителя трактора, который управлял колесным транспортом с прицепом. На нем отсутствовали задние габаритные огни и вообще какие-либо осветительные приборы.

«Водитель трактора ехал с семиметровым прицепом, на который каких-либо документов у него не имеется, на прицепе не было ни габаритов, ни каких-либо огней. Все происходило в ночное время суток. По этой причине мой сын даже не успел увидеть его прицеп. Водитель трактора утверждает, что авария произошла в 19:30, но звонок в скорую поступил только в 20:12. Почему он тогда сразу не вызвал помощь? 17 октября 2017 года также была авария с участием этого же водителя трактора. Там погиб дедушка. Только там была телега и тоже без габаритов», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» мама погибшего молодого человека Аниса.

Родственники просят откликнуться всех тех, кто был очевидцем этой аварии. Позвонить можно по телефону 89093531307.