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Росгвардия прокомментировала задержание челябинского стрелка

В Росгвардии по Челябинской области прокомментировали задержание челябинца, который с балкона собственного дома вечером 21-го февраля устроил стрельбу по прохожим.

Напомним, в Челябинске бойцы СОБР регионального управления Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из ружья с балкона квартиры. Мужчина поссорился с женой, находился в состоянии алкогольного опьянения и решил устроить стрельбу.

Прибывших на место сотрудников полиции мужчина также встретил выстрелами из ружья, производя их с балкона собственной квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по улице Зальцмана.

Для задержания челябинца были вызваны бойцы СОБР Росгвардии. Применив средства взлома двери, спецназовцы задержали подозреваемого и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Стрелком оказался ранее не судимый 39-летний местный житель.

«Инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии установили, что мужчина является владельцем охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-27М. Разрешение на него действительно до марта 2024 года. Оснований для отказа в выдачи лицензии на приобретение оружия не было», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Напомним, силовики на протяжении трех часов проводили операцию по задержанию мужчины, который открыл стрельбу из ружья по людям. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 Уголовного кодекса РФ, – «Хулиганство». Он водворен в изолятор временного содержания.