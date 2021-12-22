Руководители сельхозкооператива Октябрьского района обманули минсельхоз

Руководители сельскохозяйственного кооператива «Октябрьский» предстанут перед судом за хищение почти 15 миллионов бюджетных средств под видом субсидий.

По версии следствия обвиняемые в период 2017-2020 годов с целью незаконного получения предоставляемой кооперативам субсидии на возмещение части затрат на переработку и реализацию молока, четырежды изготовили отчеты о деятельности кооператива, содержащие заведомо ложные сведения о приеме и переработке молока и молочной продукции, которые предоставили в министерство сельского хозяйства Челябинской области.

«В результате указанных действий неправомерно получили из бюджета региона свыше 14 миллионов рублей. После незаконного получения субсидии в целях придания правомерного вида распоряжения указанными денежными средствами, совершили ряд финансовых операций», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокурором с каждым из обвиняемых заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд.