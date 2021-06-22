С началом курортного сезона активизировались авиамошенники

Жительница Чесменского района (Челябинская область) перечислила деньги мошенникам, приобретая авиабилеты посредством Интернет-сайта. На отдых дама теперь не отправится.

В дежурную часть полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на одном из сайтов сети Интернет она заказала несколько авиабилетов, а затем в стандартном окне данных пассажира ввела свои персональные данные, номер банковской карты, CVV-код, электронную почту для получения электронных билетов. С ее банковской карты были списаны денежные средства, но билеты на указанный ею почтовый адрес электронной почты не поступили. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции установлено, что сайт является фишинговым, то есть копией интернет-ресурса. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправного деяния. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции призывают южноуральцев быть внимательными при заказе товаров или услуг. Изучите отзывы тех, кто воспользовался данным интернет-ресурсом. Проверьте подлинность билетов, позвонив в авиакомпанию. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, прочтите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая о том, что мошенники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Можно воспользоваться интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей. Помните, что чаще всего в объявлениях злоумышленников и на мошеннических сайтах указана цена, значительно ниже рыночной, что должно вас насторожить.