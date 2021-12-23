Самокатчика из Челябинска, сбившего ребенка, ждет суд

Житель Челябинска предстанет перед судом за наезд на электросамокате на пятилетнего ребенка. Виновник скрылся с места ДТП.

По версии следствия обвиняемый 13 августа 2021 года, управляя электросамокатом «DIGMA», находящимся в его собственности, у дома №6 по улице Гагарина в Челябинске совершил наезд на пятилетнего мальчика, который в результате падения получил тупую травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью (перелом затылочной кости, ушиб головного мозга легкой степени).

«После наезда на ребенка его отец пытался удержать водителя самоката на месте происшествия, однако последний вырвался и с места преступления скрылся. Личность обвиняемого была установлена сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан в октябре 2021 года и признал вину в совершенном преступлении», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемый сказал стражам порядка, что скрылся с места совершения преступления, поскольку опасался, что отец пострадавшего ребенка применит к нему физическую силу и причинит побои.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Ленинского района Челябинска.