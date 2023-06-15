Семейная драма: жительницу Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа

Полиция Чебаркуля привлечет к ответственности местную жительницу 1972 года рождения. Она написала ложный донос на бывшего мужа.

Женщина написала заявление в дежурную часть МО МВД России «Чебаркульский», в котором рассказала, что бывший муж похитил у нее 3,2 миллиона рублей и приобрел автомобиль на свое имя.

По версии заявительницы, супруг, с которым она разведена уже много лет, имея ключ от ее квартиры, пришел в ее отсутствие и забрал деньги, отложенные для покупки недвижимости. После этого у мужчины появилась иномарка «Cherry Tiggo». Женщина заверила, что своих денег у бывшего мужа на покупку дорогостоящего авто не было.

Как сообщили в пресс-службе главка, полицейскими было установлено, что экс-супруги совместно планировали купить на деньги женщины машину. Мужчина приобрел иномарку и вместе со всеми документами передал бывшей жене. Сейчас полицейские устанавливают причины, которые толкнули ее на оговор.

В отношении жительницы Чебаркуля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).

В соответствии с этой статьей суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей, либо обязательные, принудительные или исправительные работы, или лишение свободы на срок до 6 лет.