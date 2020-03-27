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Семьи погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей

Происшествия
Сегодня, 13:27
Автор: 
Инна Шемаева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился выплатить семьям погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске по одному милиону рублей. Материальную помощь также получат все пострадавшие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле ситуацию в Магнитогорске.

«Держу на личном контроле ту ситуацию, которая сегодня складывается в части оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Хочу отметить, что будет оказана вся помощь, в том числе и финансовая. Решение о выплате  в связи с гибелью членов семьи уже принято», – сказал Алексей Текслер.

Выплата на одного погибшего составит один миллион рублей, в связи с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью – 400 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества (в зависимости от количества получателей, которые в настоящий момент уточняются) в случае частичной утраты определена в 50 тысяч рублей, в случае полной утраты имущества - 100 тысяч рублей.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме Магнитогорска по улице Доменщиков произошел вчера, 26 марта, в 19 часов 37 минут.  Жильцы двух подъездов были эвакуированы. На месте ЧП были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов.

Бригадами скорой помощи была оказана медицинская помощь 14 жильцам дома. Для оказания психологической помощи также была организована работа семи психологов.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
взрыв газа
Магнитогорск
Алексей Текслер
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