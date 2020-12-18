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Серийный мошенник из Челябинска «погорел» на гусях

Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника, который, представляясь сотрудником медицинского учреждения, воровал у южноуральцев компьютеры, бытовую технику, мясо домашних животных и птиц. «Погорел» аферист на гусях.

32-летний местный житель придумал незатейливую схему обмана южноуральцев. На сайтах бесплатных объявлений он искал продавцов бытовой техники, компьютеров, мясо домашних животных и птиц. Он звонил им, представлялся сотрудником медицинского учреждения и говорил им о том, что его организация намерена купить товар. С ним жертвам он предлагал приехать к нему на работу и даже вызывал им такси.

Когда продавец подъезжал к медицинскому учреждению мошенник говорил ему зайти внутрь, чтобы забрать деньги за товар. Сам же он в это время звонил таксисту и говорил ему, что груз нужно перевести на другой адрес, где аферист его ждал и забирал чужое имущество.

Жертвами подобной преступной схемы мошенничества стали 20 человек. Сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей.

«Погорел» серийный мошенник на краже гусей.

«Оперуполномоченными оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии по Челябинской области подозреваемый, задержан. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». По месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята часть похищенного имущества, которое возвращено владельцам», - сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Полицейские сейчас ищут еще возможных жертв мошенника. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.