Шестая неделя извержения вулкана на острове Ла Пальма: последние новости

Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании - событие мирового масштаба. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес сейчас живет в Испании и следит за местными новостями, связанными с этим природным катаклизмом Сегодня она продолжает начатую тему.

Идёт уже шестая неделя извержения вулкана на острове Ла Пальма на испанских Канарских островах. Жители острова продолжают не спать ночами: новые землетрясения, новая сила извержения, новое направление лавы, и вулканологи, которые не дают оптимистичных прогнозов - все это не позволяет ни на минуту расслабиться жителям Ла Пальмы. Говорят, что вулкан в последние часы ведёт себя даже активнее, чем ранее, при начале извержения.

Уже приходят сообщения о более двух тысячах пострадавших от извержения домов. Более семи тысяч жителей остались без крыши над головой. Вулкан Кумбре-Въеха уже называют самым разрушительным для острова с 1585 года.

Все это время многие испанцы в Интернете следили за судьбой собак, которые, несмотря на усилия местной полиции, остались на участке рядом с домом, со всех сторон окружённым лавой. Одно предприятие в испанском регионе Галисия взяло на себя ответственность по поддержанию жизни животных - и с помощью дронов собакам привозили еду и воду.

К тому же для спасения собак была подготовлена целая операция - их планировалось перенести по воздуху с помощью дронов. Спасательная операция готовилась несколько недель. В назначенный день огромные дроны прилетели за собаками, но, вот удивительно, вместо собак они обнаружили картонную табличку с красной надписью от руки, которая гласила что-то наподобие того, что собаки уже спасены, находятся в безопасности, всем привет!

Как и куда делись четыре собаки (ранее сообщалось о двух, но потом оказалось, что животных было четверо), пока неясно. Скорее всего лава уже остыла и стала не такой обжигающей как ранее, и какой-то человек добрался до собак и их забрал.

По Интернету уже ходят фотографии одного из этих псов-счастливчиков: очень худой, но счастливый, он находится со своим хозяином, и оба счастливы.

Вот такая история о счастливом спасении собак на фоне огромных островных разрушений.

Испанцы же продолжают «сметать» с прилавков бананы с Канарских островов, которые, надо сказать, всегда стоят дороже, чем бананы из других стран. Так испанцы помогают пострадавшему региону. Напомню, что более 70 процентов населения Ла Пальмы работало на банановых плантациях, и экономика острова была построена именно на этом.

Будем следить за дальнейшим развитием событий, ведь по прогнозам вулканологов извержение набирает новые обороты.