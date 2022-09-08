Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла

В Челябинской области сегодня, восьмого сентября, погибла 14-летняя девочка, упавшая с 50-ти метровой высоты.

Трагедия произошла на Аракульском Шихане, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. Школьница участвовала в походе.

«В результате падения с 50-метровой высоты ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью», - рассказали спасатели.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.

К работе на скальном рельефе были привлечены спасатели Кыштымского отряда областной ПСС - при помощи спинального щита тело погибшей школьницы транспортировали с горного массива и передали сотрудникам полиции.