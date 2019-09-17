Сходила в супермаркет за пипифаксом и лишилась айфона
Происшествия
Сегодня, 10:30
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска по «горячим» следам раскрыли кражу айфона у покупательницы крупного супермаркета. Она пошла в магазин покупками, в частности за туалетной бумагой, а вернувшись домой, не обнаружила в сумке гаджета.

В полицию Металлургического района Челябинска обратилась местная жительница, которая рассказала, что после похода в супермаркет, расположенный по улице Богдана Хмельницкого, у нее пропал айфон.

Сотрудники полиции отсмотрели камеры внутреннего наблюдения, установленные в магазине. На кадрах было видно, что женщина выбирала туалетную бумагу, после чего оставила телефон на полке с предметами личной гигиены. Это не осталось незамеченным для фасовщика товаров из этого супермаркета и айфон женщины быстро перекочевал в его карман.

Похищенный сотовый телефон возвращен владелице. По данному факту в районном отделе полиции принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Данное преступление раскрыто по «горячим следам» благодаря своевременному обращению потерпевшей в полицию.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», -  отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции «Металлургический» управления МВД России по городу Челябинску Артем Кузьмин.

Челябинцы могут позвонить по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.

Автор: 
Инна Шемаева
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