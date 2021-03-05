В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец

СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте

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СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) следственный комитет начал проверку по факту смерти рабочего промышленного предприятия. В результате взрыва газового баллона погиб отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Еще один человек травмирован.

Как сообщало ранее агентство «Урал –пресс-информ», произошел взрыв газового оборудования в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания». Погиб один человек. Мужчина один воспитывал шестерых детей. Их мать умерла.

«При разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате получил смертельные травмы рабочий предприятия, его напарник с травмами доставлен в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона объемом 50 литров без последующего горения. На месте один человек погиб, еще один получил травмы. На месте работала одна автоцистерна и четыре человека личного состава», - уточнили в МЧС.

«На месте происшествия находится глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский. Он распорядился оказать помощь детям, а также обратился в органы соцзащиты, чтобы дети не остались одни», - сказала помощник главы города Алексей Коновалов.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.