26.07.2021
Военнослужащих Челябинской области призывают сообщать о фактах неуставных отношений в воинских частях
26.07.2021
В Челябинске состоялся открытый урок по безопасному поведению на воде
26.07.2021
Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших
26.07.2021
«Ростелеком» назвал села Челябинской области с самым высоким интернет-трафиком
26.07.2021
Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому
26.07.2021
СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль
СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021