СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль

В Чебаркуле (Челябинская область) на береговой линии местного озера были обнаружены останки двух человек. Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по предварительной информации, следов насилия на телах обнаружено не было.

Однако известно, что останки пробыли в воде долгое время. Дело в том, что во время паводка вода вплотную приблизилась к берегу, а потом отступила. Вот и обнажились тела погибших.

В настоящее время следователи СК по Челябинской области проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются личности погибших, а также причина их смерти. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.