СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в Челябинской области

Материалы проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области по строительству ФАПов легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК региона в отношении должностных лиц из числа сотрудников ОГКУ «Челябоблинвестстрой».

Как сообщает КСП по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность». Ущерб областному бюджету составляет не менее четырех миллионов рублей.

Производство по уголовному делу осуществляет третий отдел по особо важным делам регионального следственного управления СКР.

Напомним, Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области стала проверять законность и эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов по поручению губернатора региона Алексея Текслера.

Ревизоры проверяли новые фельдшерско-акушерские пункты в четырех муниципалитетах региона: Октябрьском районе (село Лысково), Агаповском районе (поселок Новобуранное), Брединском районах (поселок Могутовский)и в Копейском городском округе (село Синеглазово).

У областных властей возникли вопросы к качеству строительства и оснащения объектов (строительство всех четырех ФАПов было завершено в конце 2019 года).

Заказчиком строительства ФАПов, оснащения мебелью и медицинским оборудованием выступал ОГКУ «Челябоблинвестрой» (структура, подведомственная министерству строительства региона).