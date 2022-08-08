Скоков назначил служебную проверку в полиции Челябинска

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил служебную проверку после публикации в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в ВКонтакте о том, что стражи порядка южноуральской столицы не отреагировали на сообщение о факте жестокого обращения с ребенком.

Горожанка пожаловалась на то, что сотрудники полиции не предприняли никаких мер по происшествию, свидетельницей которого она стала: мужчина в неадекватном состоянии грубо обращался с ребенком. Об этом она сообщила в правоохранительные органы. Однако, по ее словам, сотрудники полиции не предприняли мер и на место происшествия сразу не прибыли, более того, допустили формальный подход при организации реагирования на сообщение.

«По данному факту начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков назначил служебную проверку, в ходе которой будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам, не организовавшим незамедлительное реагирование на сообщение о происшествии. За отсутствие контроля и упущения в организации работы с обращениями граждан также будет дана оценка руководителям УМВД России по городу Челябинску», - сообщили в региональном полицейском главке.

Установление полных обстоятельств происшествия, о котором сообщила свидетельница, и проведение комплекса мероприятий взято на контроль лично руководителем полицейского главка.

Главный полицейский Южного Урала неоднократно подчеркивал, что незамедлительное реагирование на все сообщения и обращения граждан должно быть главным принципом работы челябинской полиции и что формальный подход к этому направлению деятельности совершенно недопустим. Все должностные лица, допускающие подобное, будут незамедлительно привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей, заявлял Михаил Скоков.