СКР проводит проверку по факту гибели троих человек в Верхнем Уфалее

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек в Верхнем Уфалее.

Трагедия произошла днем 12-го сентября в одном из частных домов, где были обнаружены тела двоих мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нет.

По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом - на дровяной печи была закрыта заслонка трубы, сообщили в СУ СКР региона.