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СКР проводит проверку по факту гибели троих человек в Верхнем Уфалее

Происшествия
Сегодня, 12:37
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Следственное управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек в Верхнем Уфалее.

Трагедия произошла днем 12-го сентября в одном из частных домов, где были обнаружены тела двоих мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нет.

По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом - на дровяной печи была закрыта заслонка трубы, сообщили в СУ СКР региона.

 

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