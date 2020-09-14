СКР проводит проверку по факту гибели троих человек в Верхнем Уфалее
Происшествия
Сегодня, 12:37
Следственное управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек в Верхнем Уфалее.
Трагедия произошла днем 12-го сентября в одном из частных домов, где были обнаружены тела двоих мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нет.
По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом - на дровяной печи была закрыта заслонка трубы, сообщили в СУ СКР региона.
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