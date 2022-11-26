Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе

Авария на трассе в Сосновском районе (Челябинская область) унесла жизнь 69-летнего мужчины. Он погиб, выехав на полосу встречного движения.

Авария со смертельным исходим произошла сегодня, 26 ноября на 13 километре автодороги «Западный обход Челябинска».

«69-летний водитель, автомобилем «Фольксваген Поло», при неустановленных обстоятельствах по предварительным данным выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Рено Сандеро», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген поло» скончался на месте происшествия.