12.01.2022
Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска
12.01.2022
В России медосмотр для водителей хотят сделать дистанционным
12.01.2022
Социалисты: QR-код – только при режиме ЧС
12.01.2022
Снова смертельная авария на трассе
12.01.2022
Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой
12.01.2022
Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов
Снова смертельная авария на трассе
10.01.2022
Челябинец насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке
28.12.2021
В Кунашакском районе в ДТП с мусоровозом пострадала семилетняя девочка
20.12.2021
В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель
07.12.2021
На трассах Челябинской области за сутки погибли три человека, восемь пострадали
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021