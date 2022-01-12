Снова смертельная авария на трассе

Сегодня, 12 января, на 14 километре автодороги Чебаркуль – Мисяш – М-5 на территории Чебаркульского района погиб 20-летний парень.

20-летний молодой человек, управляя автомобилем Киа Сид, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем Исудзу, под управлением 45-летнего мужчины.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, в результате ДТП водитель автомобиля Киа от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

На данный момент установлено, что автомобилем Исудзу управлял житель Чебаркульского района, который направлялся в город Челябинск.

Водитель автомобиля Киа житель Чебаркуля, общий водительский стаж которого составляет три года, за это время к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался семь раз.