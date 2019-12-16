«Снюсы» в челябинском лицее распространяла 12-летняя ученица

В Челябинске 12-летняя ученица лицея №35 распространяла в стенах учебного заведения табачные смеси.

Этот факт установила прокуратура Курчатовского района, проведя проверку по информации средств массовой информации о распространении и употреблении «снюсов» лицеистами.

Опрошенная в районной прокуратуре района мама девочки рассказала, что знала об употреблении дочерью жевательных и курительных смесей. Однако никаких мер женщина не приняла, за медицинской помощью к врачу-наркологу не обратилась.

В отношении законного представителя несовершеннолетней прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части первой статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которое направлено для рассмотрения в КДНиЗП администрации Курчатовского района Челябинска.

Директору 35-го лицея внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании и привлечении виновных лиц к ответственности.

Прокуратура Курчатовского района совместно с местным отделением полиции разработала план совместных проверок с целью выявления фактов оптовой и розничной продажи курительных смесей. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.