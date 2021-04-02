Сотрудница СНТ из Кыштыма попалась на хищении более миллиона рублей

Полицейские Кыштыма (Челябинская область) завершили расследование уголовного дела по факту присвоения денежных средств в сумме 1,2 миллиона рублей. На преступлении попалась сотрудница одного из СНТ.

Из материалов уголовного дела следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что ранее не судимая 20-летняя жительница Кыштыма, являясь сотрудником местного садоводческого некоммерческого товарищества в течение почти двух лет присваивала из кассы денежные средства, полученные СНТ за оказание коммерческих услуг.

Ущерб составил более одного миллиона 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд.