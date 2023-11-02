Сотрудник ГИБДД из Челябинска восемь месяцев сливал данные участников СВО родственнику из Украины

Сотрудник ГИБДД Челябинска заподозрен в госизмене – как сегодня, второго ноября, пишет телеграм-канал «Ural Mash», в течение восьми месяцев «доблестный» страж порядка сливал личные данные бойцов СВО родственнику из Украины.

По данным «Ural Mash», изменнику 48 лет. Родом он из Украины.

«По должности имел доступ к закрытой базе — узнавал данные людей и передавал брату на Украину. Всего пробил почти 1300 личностей, в основном инфа касалась военнослужащих. Как сообщает источник, длилось это с января по сентябрь», - сообщает «Ural Mash».

Гаишники сотрудники ФСБ задержали прямо на рабочем месте – после того, как изучили содержимое его телефона. Он находится под стражей. Может сесть на двадцать лет.

В региональном полицейском главке готовят комментарий по данной информации.