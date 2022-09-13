Сотрудники ФСБ пришли к заместителю главы Магнитогорска

Замглавы Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денис Кравченко подозреваются в получении взятки.

УФСБ России по Челябинской области совместно с СУ СК России по Челябинской области проводят следственно-оперативные мероприятия по факту получения взятки заместителем главы Магнитогорска и директором муниципального предприятия за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города», - добавили в СКР по Челябинской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении замглавы Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.