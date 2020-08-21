Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали малолетнего угонщика
В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего подростка, который ночью угнал старенькую «семерку». Машина возвращена владельцу.
Угон произошел в ночь с 20 на 21 августа 1920 года.
«Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска, работая по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка, на территории Ленинского района остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 2107. За управлением автомобилем оказался 17-летний молодой человек и пассажир. В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что данный автомобиль путем взлома двери и замка зажигания был ранее угнан от одного из домов по улице Челябинского рабочего», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.
Мужчины были задержаны и доставлены в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств. Автомобиль возращен законному владельцу.
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