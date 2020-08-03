Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали водителя, который разбил пять автомобилей
В Челябинске сотрудниками ГИБДД задержан водитель, совершивший наезд на пять автомашин во дворе жилого дома. В момент совершения преступления мужчина был пьян.
Инцидент произошел первого августа во дворе одного из домов по улице Салавата Юлаева.
Водитель, управляя автомашиной Ситроен, совершил наезд на пять стоящих автомобилей – Хундай, Шевроле, Тойота, Ваз и Киа, после чего с места происшествия скрылся.
«В результате проведенных мероприятий сотрудниками госавтоинспекции мужчина был задержан по горячим следам. Им оказался житель Челябинска, От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части первой статьи 12.26 – «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и части второй статьи 12.27 - «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сегодня сотрудниками ГИБДД данный водитель будет доставлен в мировой суд для вынесения ему наказания за оставление места дорожно-транспортного происшествия и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В соответствии с действующим законодательством ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством, а также арест до 15 суток.
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