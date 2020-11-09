Сотрудники МЧС спасли ребенка, унесенного ветром

Сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, которого на надувной лодке унесло ветром на середину озера Мисяш (Чебаркульский район, Челябинска область). Ребенок был без присмотра взрослых.

ЧП произошло восьмого ноября. Чебаркульским пожарным позвонил мужчина, который сообщили, что отдыхал с сыном на озере Мисяш. Он отвлекся всего на пару минут. Ребенок находился в надувной лодке. В это время сильные порывы ветра унесли надувное плавстредство на 250 метров от берега.

«Ребенок пытался с помощью весел добраться обратно, но усилия были тщетны. Отец оказался бессилен перед водной стихией и обратился за помощью в МЧС. Сотрудники 48-й пожарно-спасательной части на моторной лодке эвакуировали мальчика, отбуксировали надувное судно к берегу», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Специалисты провели беседу с родителем, чтобы подобное не повторилось впредь.