Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом

Сотрудники полиции Южноуральска (Челябинская область) разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия. В аварии погибла жительница Увельского района.

Авария со смертельным исходом произошла 17 декабря 2021 года на 96 километре автодороги Челябинск-Троицк у села Половинка.

«Местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта», в условиях снегопада не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, допустила занос автомашины с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным грузовым автомобилем «Рено Магнум» под управлением жителя республики Казахстан», - говорится в сообщении полиции.

В результате аварии жительница Увельского района (мама водителя) от полученных травм скончалась на месте аварии. Ее маленький сын, находящийся на заднем сиденье автомобиля, получил травмы. Сама водитель также была госпитализирована.

Старший инспектор ДПС МО МВД России «Южноуральский» старший лейтенант полиции Юрий Горлов просит очевидцев данного происшествия обратиться в ГИБДД Южноуральска: улица Спортивная, 11. Также очевидцев ДТП просят обратиться по телефону 8 (35134) 4-24-91.