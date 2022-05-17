Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

Троицкий районный суд (Челябинская область) признал россиянина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на контрабанду военной техники» и приговорил к лишению свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, виновный был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» с поличным при попытке перемещения через государственную границу изделий, относящихся к продукции военного назначения, изготовленной на одном из оборонных предприятий региона.