Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег

Калининским районным судом Челябинска признан виновным житель областного центра в совершении преступления, предусмотренного статьей «Сбыт поддельных денег».

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при сбыте поддельных банковских билетов Банка России номиналом пять пытсяч рублей, которые приобрел в Интернете. Ранее он отбывал наказание за сбыт наркотических средств.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Сотрудники полиции рекомендуют руководителям торговых сетей вести журнал учета пятитысячных купюр - с целью установления личности, сбывшей поддельную банкноту, так как именно этот номинал чаще всего подделывают фальшивомонетчики.

Также южноуральские полицейские в очередной раз напоминают жителям региона о том, как отличить пятитысячную фальшивку от настоящей купюры.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветной герб Хабаровска, который изображен на купюрах достоинством в 5000 рублей, не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.