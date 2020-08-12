Сотруднику Ростехнадзора из Магнитогорска, который вымогал взятку у бизнесмена, грозит до 10 лет лишения свободы

В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело о получении взятки сотрудником Уральского управления Ростехнадзора Вячеслава Ершова. Занимая должность заместителя начальника межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, он вымогал у бизнесмена 200 тысяч рублей.

По версии следствия, у Вячеслава Ершова возник умысел на вымогательство взятки 200 тысяч рублей у руководителя ООО «Единый технический центр» за не включение в акт проверки выявленных нарушений требований промышленной безопасности, допущенных при проведении экспертиз. За деньги он также обещал не привлекать его к административной ответственности.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области, обвиняемый через посредника высказал требование о передаче взятки, сообщив, что в случае отказа он совершит действия, направленные на создание негативных последствий для организации, после чего получил указанную сумму.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.