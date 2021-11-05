Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад

Спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области завершили поисковые работы на озере Садок: пятеро суток они искали тело пропавшего рыбака.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», житель Карабаша 31-го октября отправился на рыбалку из СНТ «Ветеран-2» и не вернулся. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили затопленную лодку, а затем и личные вещи, одежду и снаряжение пропавшего мужчины.

«Благодаря вставшему за две ночи «чистому», без снега, и прозрачному льду спасатели смогли прибегнуть к поиску методом лучения воды. В темное время суток, сквозь лед просвечивая фонарями воду до глубины в четыре метра, они обследовали озеро. Вскоре, на глубине около трех метров, в 60-ти метрах от острова, на котором рыбак чаще всего ставил сети, спасатели обнаружили силуэт человеческого тела», - сообщили в поисков-спасательной службе региона.

Спасатели прорубили майну, подняли с глубины, транспортировали к берегу и передали тело рыбака сотрудникам полиции.