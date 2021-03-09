В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах

Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру

В праздничные дни на нескольких участках автодороги Карталы-Бреды (Челябинская область) в результате метели и обильных снегопадов образовались переметы, в которые попали легковые и грузовые автомобили. Водителям понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, спасатели откапывали машины из снега, доставали с обочин, буксировали до проезжих участков дорог и сопровождали до города. Они смогли откопать и вывезти на трассу даже 40-тонную фуру. В общей сложности была оказана помощь 14 автомобилистам. Количество спасенных людей превысило 30 человек, но их значительно больше, ведь по пути следования спасатели разворачивали назад всех автолюбителей, объясняя, что проехать в сложившейся обстановке по трассе невозможно.