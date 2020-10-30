Спасатели всю ночь искали мужчину, который заблудился в лесу под Миассом

Закончились поиски мужчины в лесном массиве близь поселка Тургояк (Челябинская область), которые длились всю ночь. Заблудившийся провел в лесу 12 часов.

39-летний мужчина работает на одной из делянок у Миасса. Он с товарищем вышел в город в магазин, а на обратном пути их дороги разделились.

Пострадавший, плохо ориентируясь на местности, перепутал дорогу, ушел в неизвестном направлении. Когда стемнело и надежды самостоятельно выйти к людям не осталось, он позвонил на телефон 112.

«Спасатели предупредили заблудившегося о необходимости оставаться на месте, не уходить ещё дальше в лес, и предпринять все возможные способы для обогрева. На его поиски выехали два квадроцикла спасателей. Спасательные работы осложнились тем, что телефон мужчины разрядился, связь прервалась, уточнить местоположение потерявшегося стало невозможно», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Ближе к утру заблудившийся услышал шум квадроциклов, вышел на дорогу, где его и обнаружили спасатели. Мужчина оказался почти в 15 километрах от города, в районе поселка Тургояк.

Если вы потерялись обратитесь за помощью и как можно точнее опишите местность вокруг вас, постарайтесь оставаться на месте, примите меры по сохранению связи и по возможности разведите костер. И всегда внимательно слушайте все звуки, они могут помочь вам выйти к людям.