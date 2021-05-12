12.05.2021
Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
12.05.2021
В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
12.05.2021
В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб
12.05.2021
В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
12.05.2021
Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
12.05.2021
Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021