Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов

Инспектор национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) спас двух туристов, которые, сплавляясь по реке Юрюзань в старой резиновой лодке, упали в воду.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», мужчину и женщину, попавших в беду, заметил сотрудник нацпарка, направлявшийся к месту тушения лесного пожара. Спаситель вытащил потерпевших бедствие туристов, жителей Трехгорного, из реки и помог им забраться на борт.

Как отмечают в «Зигальге», причиной случившегося стало отсутствие у отдыхающих необходимых навыков: течение унесло их судно в протоку, а они не сумели справиться с управлением.

Более того, оба туриста (на вид им около тридцати лет) были нетрезвы. Спасательные жилеты и каски у них отсутствовали.

Спасенные мужчина и женщина приняли решение продолжить свое путешествие по Юрюзани, после того как обсохнут.