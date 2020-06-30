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«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию

Происшествия
Сегодня, 16:14

Приговором Красноармейского районного суда директор ООО «Строительная Компания «Гудвин» признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Сумма ущерба составила порядка пяти миллионов рублей.

Судом было установлено, что директор ООО «Строительная Компания «Гудвин» под видом выполнения проектных работ и строительства жилых домов, совершил хищение денежных средств, принадлежащих физическим лицам.

«При этом намерений выполнить обязательства по договору строительного подряда не имел, с целью избегания уголовной ответственности придавал сделкам гражданско-правовой характер. Общая сумма материального ущерба, причиненного 13 гражданам, составила более пяти миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

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