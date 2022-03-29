Суд обязал администрацию Челябинска обеспечить инвалиду-колясочнику возможность спокойно передвигаться

Под контролем судебных приставов челябинец реализовал свое право на безбарьерную среду. Суд обязал администрации Челябинска предоставить инвалиду-колясочнику возможность беспрепятственно подниматься и спускаться по подъездной лестнице к лифту своего дома.

Из материалов судебного решения следует, что лестница в подъезде дома, в котором живет инвалид-колясочник, оборудована бетонным пандусом с установленными перилами. Лестничный спуск внутри подъезда оборудован металлической аппарелью (рельсовым пандусом, состоящим из двух направляющих), поручни на лестнице установлены с одной стороны.

«Для беспрепятственного передвижения гражданина необходимо при спуске с входной группы обустроить нормативный пандус, при обустройстве пандуса справа от входной двери изменить открывание входной двери, отрегулировать доводчик, привести порог входной двери к нормативу, первый пролет лестничного марша оборудовать наклонным электрическим подъемником, оборудовать нормативный съезд с тротуара», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Суд, рассмотрев доводы прокуратуры, которая поддерживала требования челябинца, установил, что входная группа и лестничные марши, ведущие к жилому помещению, не оборудованы техническими средствами реабилитации для инвалидов, и возложил на администрацию города Челябинска обязанность предоставить истцу мобильное подъемное устройство.

Судебные приставы в рамках исполнительного производства контролировали каждый шаг чиновников – назначались сроки исполнения, истребовались отчетные документы, подтверждающие ход исполнения. В результате была приобретена коляска-ступенькоход, которая полностью удовлетворила взыскателя. После испытаний «шагающего» кресла в подъезде дома был подписан акт, на основании которого исполнительное производство окончено фактическим исполнением.