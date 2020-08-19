Суд оставил на свободе судебного пристава, который вымогал у бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов рублей

Сегодня, 19 августа, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему судебному приставу Дмитрию Дубынину, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Он требовал у 25 миллионов у бизнесмена Артура Никитина. Его соучастником был экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев. Суд оставил Дубынина на свободе.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова, Дмитрию Дубынину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, обвиняемый Дмитрий Дубынин совместно с соучастником из регионального полицейского главка в 2019 году совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих руководителю коммерческой организации. Он знал о возбужденном и расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов организацией, учредителем которой является потерпевший Артур Никитин, обвиняемый предложил за сумму в 25 миллионов рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела путем передачи денег, в том числе должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов.

В итоге потерпевший передал обвиняемому часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей.

Соучастником преступления был экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев. Уголовное дело в отношении него пока расследуется.