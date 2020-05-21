Свердловский тракт залило кипятком

Теплоэнергетики Челябинска устраняют прорыв на тепломагистали. В ходе плановых гидравлических испытаний на Свердловском тракте произошел прорыв и кипяток разлился по проезжей части.

В ходе плановых гидравлических испытаний был выявлен дефект тепловых сетей на Свердловском тракте. Специалисты компании АО «УСТЭК–Челябинск» выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения. Ограничения горячего водоснабжения жилых домов нет. Ведутся восстановительные и ремонтные работы.

«Гидравлические испытания тепловых сетей позволяют выявить признаки повреждений, течи или запотевания в сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов. Дефекты, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, устраняются. Если в межотопительный период не выявлять «слабые» места тепловых сетей и на аварийных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Температура теплоносителя в магистралях в момент проведения гидравлических испытаний составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее, просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).