ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Сыну районного депутата, насмерть сбившего двух человек, грозит до семи лет лишения свободы

Происшествия
Сегодня, 14:04
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратурой Челябинской области утверждено обвинительное заключение в отношении сына депутата Кунашакского района Руслана Имангулова, совершившего смертельный наезд на двух пешеходов. От полученных травм скончались супруга полицейского в отставке и бывший водитель главы района.

Авария со смертельным исходом произошла 15 июля 2019 года в селе Кунашак. Возле дома №63 по улице Шарифы Тимергалиной 21-летний водитель автомобиля «Тойота-Марк-2», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем на обочину и наехал на двух пешеходов. 

Сын депутата местного районного собрания, находившийся за рулем иномарки, объяснил, что на дорогу выбежала собака и он пытался увернуться от нее. Маневр не получился, он выехал на тротуар, где сбил двух человек.

«Вину в совершении преступления водитель признал в полном объеме. Приняты меры к обеспечению гражданских исков, заявленных представителями потерпевших. На автомашину обвиняемого в ходе следствия судом наложен арест. Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Сыну депутата грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 12:04
Мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки, отпустили под подписку о невыезде
Вчера, 11:02
В Челябинске водитель иномарки сбил школьника
25.05.20 16:53
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту махинаций при строительстве шорт-трека
25.05.20 15:15
В ДТП в Брединском районе погиб 10-летний ребенок, его мама и брат госпитализированы
25.05.20 13:12
Челябинец, бросивший своего новорожденного сына на асфальт, получил восемь лет
25.05.20 12:34
В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело о махинациях с пристроем к театру оперы и балета
25.05.20 10:03
В Челябинске столкнулись два «Мерседеса»
22.05.20 19:03
Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске
22.05.20 15:59
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
22.05.20 14:51
В Челябинске на кладбище убили могильщика
Общество
Сегодня, 12:48
Скоро не ждите
Санатории, пансионаты и базы отдыха в Челябинской области откроют только на третьем этапе
Общество
Сегодня, 13:39
Нарочно не придумаешь!
Коркинский литератор - о предлежании Фета в направлении чистого искусства и тургеневском рикострате
Новости
Сегодня, 14:20
Экономика
В ЮУТПП наградили лучшие семейные предприятия
Сегодня, 14:15
Федерация
В России число случаев коронавируса превысило 370 тысяч, в УрФО – 12,7 тысячи
Сегодня, 13:46
Происшествия
Росгвардейцы задержали челябинца, находящегося в федеральном розыске
Сегодня, 12:40
Происшествия
В Челябинске заведующая детского сада будет наказана за побег ребенка
Сегодня, 11:51
Общество
Власти Челябинска больше не будут тратить деньги на хранение невостребованных киосков
Материалы рубрики
Сегодня, 13:46
Происшествия
Росгвардейцы задержали челябинца, находящегося в федеральном розыске
Сегодня, 12:40
Происшествия
В Челябинске заведующая детского сада будет наказана за побег ребенка
Сегодня, 11:39
Происшествия
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Сегодня, 11:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского из Челябинска за просьбу надеть маски
Вчера, 14:02
Происшествия
В Челябинской области в отношении владельцев «резиновых» квартир возбуждено более 500 уголовных дел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика