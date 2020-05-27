Сыну районного депутата, насмерть сбившего двух человек, грозит до семи лет лишения свободы

Прокуратурой Челябинской области утверждено обвинительное заключение в отношении сына депутата Кунашакского района Руслана Имангулова, совершившего смертельный наезд на двух пешеходов. От полученных травм скончались супруга полицейского в отставке и бывший водитель главы района.

Авария со смертельным исходом произошла 15 июля 2019 года в селе Кунашак. Возле дома №63 по улице Шарифы Тимергалиной 21-летний водитель автомобиля «Тойота-Марк-2», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем на обочину и наехал на двух пешеходов.

Сын депутата местного районного собрания, находившийся за рулем иномарки, объяснил, что на дорогу выбежала собака и он пытался увернуться от нее. Маневр не получился, он выехал на тротуар, где сбил двух человек.

«Вину в совершении преступления водитель признал в полном объеме. Приняты меры к обеспечению гражданских исков, заявленных представителями потерпевших. На автомашину обвиняемого в ходе следствия судом наложен арест. Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Сыну депутата грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.